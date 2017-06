Beslag op woning van Patricia Paay opgeheven

Waarom het beslag is opgeheven is onduidelijk. De officiële tekst bij de opheffing luidt vandaag, uit naam van de belastingdeurwaarder: 'dat de inschrijving van het bedoelde beslag derhalve dient te worden doorgehaald'. Volgens de blondine had ze eerder een terugbetalingsregeling getroffen met de Belastingdienst, maar de fiscus zou dat recent en per abuis over het hoofd hebben gezien. ,,Ik heb gezegd: als ik moet betalen, betaal ik wel, maar dat kan ik nu even niet'', legde ze uit. En over de afspraken met de fiscus: ,,Daar is zelfs een notaris bij geweest. De Belastingdienst werkt veel langs elkaar heen. De een weet niet waar de ander mee bezig is.''

Uit kadastrale documenten blijkt dat Paay de inkomstenbelasting over de jaren 2013, 2014 en 2015, de omzetbelasting over 2015 en 2016 en de zorgverzekeringswet over 2013 en 2014 niet of slechts deels heeft betaald. ,,Het beslag strekt mede tot verhaal van kosten van vervolging en executie en van (invorderings)-rente, voor zover verschuldigd'', luidt het eerdere afschrift van de dienst.

'Etterbakken'

Paay hoopt haar stulpje snel te verkopen voor een vraagprijs van 475.000 euro. Met een deel van de opbrengst wil ze haar schulden - naar verluidt een ton - aflossen. ,,De telefoon bij de makelaar staat roodgloeiend. Zodra het huis is verkocht, betaal ik.'' Ook al is de beslaglegging nu opgeheven, volgens Paay is het kwaad al geschied. ,,Ik hoop echt dat het voor het eind van de dag geregeld is, maar dan is het al te laat. Ik sta weer gewoon voor gek. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het zijn etterbakken. Het is echt pest Patricia dit jaar.''

Paay verhuisde in 2013 naar Lijnden en kocht daar voor 410.000 euro het aan het water gelegen optrekje met drie slaapkamers. Het complete huis is gestyled in de kleuren beige, grijs en wit. De badkamer kreeg een Grieks sfeertje, inclusief jacuzzi met witte pilaren, mee. De kleine diva beleefde de laatste maanden een moeilijke tijd nadat een seksvideo van haar op internet belandde. Sindsdien komt ze nog maar weinig in het openbaar. Ze wil hoe dan ook met haar 32-jarige man Robbert Hinfelaar verhuizen naar een huis met een groot hek ervoor. ,,Omdat ik even geen zin meer heb in al die publiciteit.''