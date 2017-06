Bibi komt met single na winst It Takes 2

Zingen deed Bibi Breijman altijd al en in 2014 deed ze mee aan de audities van The Voice of Holland. Geen van de stoelen draaide en dat hakte erin. ,,Dat is ook de reden dat ik ja heb gezegd tegen It Takes 2. Ik was een kwestie van durven en mijn zelfvertrouwen overwinnen. Dat is gelukt. Dit is mijn revanche op The Voice.”



Ze dankt haar coach Waylon die bij The Voice (Pleun) ook al een winnares afleverde en met wie ze contact blijft houden. ,,Ik heb veel geleerd van hem en hij heeft me aangeboden om te helpen met nummers schrijven.”



Het grote moeten is eraf. Bibi heeft haar eigen platform: een YouTube-kanaal met 178.000 volgers. ,,Daar wil ik mijn muziek op uploaden. Daar kan iedereen gewoon mijn nummers beluisteren. Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen die mijn plaatje moeten draaien. Mijn muzieksmaak? Ik heb bij It Takes 2 zoveel verschillende nummers gezongen, maar mijn hart ligt bij muziek van Dua Lipa, lekker van nu. Beetje poppy.''