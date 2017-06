Bijna 3 miljoen mensen zien forse overwinning Oranje

Oranje speelde in de Rotterdamse Kuip en wist de wedstrijd met volle overtuiging te winnen. Dick Advocaat maakte zijn comeback als bondscoach. Het duel was het best bekeken programma van de avond.



De NPO domineerde de televisieavond. Op de tweede plaats in de top 25 staat het NOS Journaal, met bijna 1,6 miljoen kijkers. De derde plek is voor de nabeschouwing van Oranje (1,2 miljoen kijkers).



Daarna volgen drie vaste paradepaardjes van RTL: het RTL Nieuws en Holland's Got Talent (allebei rond de 1,1 miljoen) en RTL Late Night (1 miljoen). Vooral Holland's Got Talent deed het gisteren minder goed dan vorige week, toen het programma nog zo'n 300.000 kijkers meer trok.