Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito heeft Nederlandse vriendin

Volgens Sikkom.nl is de relatie al een tijdje gaande en werd het lang verborgen gehouden voor het grote publiek. Toch komt Giancarlo al tijden met enige regelmaat in Groningen. Esposito, die de rol van Gus Fring vertolkt, werd er door twee oplettende Groningers gezien in een supermarkt.



Het stel vond elkaar op het internet. De Groningse had een tekening gemaakt van Giancarlo die vervolgens viral ging. Toen Giancarlo de tekening op zijn beeldscherm zag, nam hij contact op met de Groningse. Inmiddels zijn de twee ook al samen op de rode loper in Cannes verschenen.



In Breaking Bad speelt Esposito een drugsbaron, die zijn criminele leven verbloemt door het runnen van een restaurant. In het vierde seizoen raakt hij na een ontploffing ernstig gewond aan zijn gezicht, waarna hij overlijdt.