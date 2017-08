Clash tussen Paay en Maassen en meer geruchtmakende DWDD-fragmenten

VideoOp verzoek van presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt het seizoen van De Wereld Draait Door korter . Vanaf volgend jaar stopt het tv-programma in april in plaats van halverwege mei en begint het later in het najaar. Daarmee zijn er minder uurtjes waarin Van Nieuwkerk elke werkdag voor het eten voor miljoenen huishoudens de dag doorneemt. Wij zetten tien memorabele DWDD-fragmenten voor je op een rijtje.

De allereerste

Op 10 oktober 2005 werd de allereerste aflevering van DWDD opgenomen. Het was aan journalist Francisco van Jole om de beroemde openingszin 'Dit is De Wereld Draait Door' uit te spreken. Onder meer dj Giel Beelen en acteur Daan Schuurmans waren te gast. Vanaf 2013 nam Matthijs van Nieuwkerk het presenteerstokje over.

Het tikje van Matthijs

Als Van Nieuwkerk de show afsluit, doet hij dat steevast met een roffeltje op de tafel. Meestal zegt hij daarbij 'tot zo ver, tot morgen!' Ook geeft hij de tafelgasten graag een stevige hand.

Mart not amused

In 2013 had sportjournalist Mart Smeets het helemaal met Van Nieuwkerk gehad toen hij in de talkshow te gast was om te praten over doping in de wielersport. Volgens Van Nieuwkerk had Smeets er meer vanaf moeten weten. ,,Ik zit op een stoeltje in een kleine cabine en ik praat over een etappewedstrijd. Denk jij dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Dan ben je nog stommer dan dat je eruit ziet.'' Van Nieuwkerk reageerde glimlachend: ,,Oké Mart, ik ga je nog even iets voorleggen.'' Waarop zijn gast de kwestie afhandelde met een 'dat mag ook'.

De dames

Door de jaren heen waren verschillende bekende Nederlandse dames de zogenoemde tafeldames. In 2015 zong actrice Halina Reijn, een graag geziene gast, in een zwarte glitterjurk het nummer 'Sometimes it's hard to be a woman' (van Tammy Wynette): haar ode aan de vrouwen. Ook cabaretiere Claudia de Breij en zangeres Leona Philippo deden mee.

La Paay hard aangepakt

'Wat vind je ervan, kan het?', vroeg diva Patricia Paay liefjes in DWDD aan cabaretier Theo Maassen toen ze in 2009 naakt ging voor Playboy. Het antwoord dat Maassen gaf, zorgde voor 'ahhh'-geroep vanuit het publiek. Van Nieuwkerk dook even ineen.

Rutger Castricum mag niet over boek praten

PowNews-verslaggever Rutger Castricum werd in 2012 stevig aangepakt door Felix Rottenberg, Frénk van der Linden, Jan Mulder en Matthijs van Nieuwkerk. Castricum was in het programma om te praten over zijn boek, maar het gesprek ging vooral over de afgetreden PvdA-leider Job Cohen. Van Nieuwkerk: ,,Heb jij bijgedragen aan de val van Job Cohen?" ,,Ja, natuurlijk'', zei Castricum. Toen Van Nieuwkerk vroeg hoe je als politicus met de brutale stijl van Castricum moet omgaan, begon politiek commentator Felix Rottenberg zich ermee te bemoeien vanuit het publiek. ,,Wat jij maakt is geen nieuws, het is cabaret, afzeiktelevisie. Het hoort niet bij het vak van een politicus om daarmee om te gaan.'' ,,Nee, wij maken een nieuwsprogramma'', reageerde Castricum. En zo ging het nog even door.

Marc-Marie's toupet

Van Nieuwkerks goede vriend en acteur-cabaretier Marc-Marie Huijbregts bekende in 2009 plots dat hij jarenlang een pruik droeg. ,,Mijn haar is weg'', riep hij uit, terwijl hij over zijn kalende hoofd wreef. Zijn ontdekking was toch wel dat douchen nu een stuk fijner was. ,,En ik wil nooit meer anders!''

Erben huilt

Op 8 februari 2012 kwam in één klap een einde aan de elfstedenkoorts toen de Elfstedentocht in Friesland werd afgeblazen. Het ijs was te zwak. Een klap voor langebaanschaatser Erben Wennemars, die met tranen in zijn ogen liet weten dat hij flink baalde. ,,Dit was toch Nederland op zijn best. Het leger stond al klaar. De KLM ging tickets terugboeken!'' Erik Hulzebosch - hij werd in 1997 tweede - was een stuk nuchterder. ,,Als het kan, kan het niet.''

Freek vs. Marc-Marie

In 2007 gaf cabaretier Freek de Jonge toe dat hij de 'power' niet meer had avond aan avond op te treden in het Amsterdamse theater Carré en liever zijn ding in een klein theater deed. Fel wees hij daarbij naar Marc-Marie Huijbregts tegenover hem met de boodschap dat hij hem niet in zijn show wenste. ,,Ik denk dat ik juist heel leuk publiek ben voor jou'', probeerde Huijbregts. Dat vond De Jonge ook wel. ,,Maar als jij uit een soort fondant komt, dan heb ik je niet nodig.''

Jort en Pieter vliegen elkaar in de haren