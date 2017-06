Dag twee Pinkpop met Broederliefde, Birdy, Clean Bandit en Gavin James

Live TwitterDe 48ste editie van Pinkpop is gisteren begonnen in het Limburgse Landgraaf met concerten van onder anderen Justin Bieber en Martin Garrix. Ook grote Nederlandse namen als Guus Meeuwis en Broederliefde staan op het programma van het driedaagse festival. Onze muziekverslaggever Stefan Raatgever is erbij en twittert live.

De tweede dag van Pinkpop is vandaag stralend van start gegaan. Stonden de fans van Justin Bieber en Martin Garrix gisteren nog in de regen te feesten, zondagmiddag liggen de festivalgangers ontspannen op de festivalweide in de zon.

Tegen 13.00 uur begon het officiële programma met Jack Savoretti in de tent en Anne-Marie op de 3FM Stage. In de tent stonden groepjes festivalgangers beschermd tegen de zon te genieten van singer-songwriter Savoretti, terwijl op het veld voor het 3FM-podium de zonaanbidders op het gras lagen te luisteren naar de Britse Rockabye-zangeres.

Later op de dag trapt Gavin James het programma op het hoofdpodium af. Gevolgd door Kodaline, Broederliefde en Imagine Dragons. De rockers van Green Day sluiten de tweede dag van de 48e editie van Pinkpop af.Op de tweede dag van Pinkpop is het de beurt aan Green Day, Imagine Dragons en Broederliefde. Ook Birdy, Kodaline, Sean Paul, Biffy Clyro, Clean Bandit en Gavin James zijn zondag te zien op het driedaagse muziekfestival in het Limburgse Landgraaf.

Pinkpopbaas Jan Smeets verwacht zo'n 42.000 bezoekers op dag twee. Zaterdag was het het drukst, onder meer door publiekstrekkers Justin Bieber, Martin Garrix en Kensington. Het festival duurt nog tot en met maandag, als Kings of Leon, Live, Passenger, Seasick Steve en Guus Meeuwis op het podium staan.