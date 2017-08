Daniel Craig: Nog geen beslissing over Bond

Nile Rodgers na zie­ken­huis­op­na­me weer op de been

20:26 Gitarist-producer Nile Rodgers is uit het ziekenhuis ontslagen. De 64-jarige discolegende voelt zich als herboren, laat hij weten via Twitter. ,,Het eerste wat ik nu wil doen is een show. Ik ga snel naar het vliegveld."