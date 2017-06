David Beckham onder vuur om kus op dochters mond

Oud-voetballer David Beckham (42) heeft een wagonlading kritiek over zich heen gekregen nadat hij gisteren op Instagram een foto zette waarop hij zijn dochtertje Harper (5) op de mond kust. Op zijn account is inmiddels een heftig online debat begonnen van voor- en tegenstanders van je kind op zo'n manier zoenen.

,,Uiterst vreemd om je dochtertje zo te zoenen'', reageert iemand op de zoenfoto die inmiddels ruim 1,7 miljoen keer is geliked. Of: ,,Smerig, nooit doen.'' De meningen zijn behoorlijk verdeeld, zo blijkt uit een inventarisatie van reacties bij het kiekje. Ene Dotty3779 schrijft: ,,Het is vreselijk dat mensen hier iets fouts in zien. Feitelijk is het voor een vader noodzakelijk om zoiets te doen. Hij moet zijn dochter behandelen als een prinses.'' Anderen spreken van een 'liefdevolle, hartverwarmende foto' of 'wie denkt dat dit pervers is, is het juist zelf'. De Beckhams verblijven momenteel in Tanzania waar ze op safari zijn. Behalve Harper hebben ze nog zoons Brooklyn (18),Romeo (14) en Cruz (12). David Beckham heeft nog niet gereageerd op alle ophef.

Vorig jaar deed Davids echtgenote Victoria iets soortgelijks. Op de verjaardag van Harper plaatste de voormalige Spice Girl eveneens een foto waarop ze haar dochtertje op de lippen kust. De negatieve reacties op de birthdaykiss leidden direct tot een wereldwijde discussie over of ouders hun kinderen wel of niet op de mond mogen kussen. Harper zou ziek van de kus kunnen worden, meende een van de volgers van de Britse modeontwerpster. Een ander schreef dat het net lijkt alsof ze vrijen en weer iemand anders noemde het 'raar' als ouders hun kinderen op de mond zoenen.

Er waren ook ouders die het allemaal best vinden. Na de kusfoto van Victoria deelden ouders op sociale media foto's waarop zij kussend te zien zijn met hun kinderen. ,,Niets mis met je kind laten zien dat je van hem of haar houdt", aldus een moeder in juli vorig jaar. Een ander schreef t dat ze haar dochter dagelijks op de mond kust. ,,Het is triest dat we in een wereld leven waarin van de foto van een moeder die haar dochter kust iets heel anders wordt gemaakt dan wat het is: pure liefde."

Happy Birthday baby girl 🙏🏻💕 We all love you so much 💜💜💜 X @davidbeckham @brooklynbeckham kisses from mummy X Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Jul 2016 om 1:27 PDT