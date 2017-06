De onvergetelijkste visites van meester Frank Visser

Meester Frank Visser gaat na volgende week van zijn vakantie genieten. Met al die opmerkelijke juridische adviezen in Meester Frank Visser rijdt visite , is het logisch dat de besnorde rechter toe is aan een break.

Meester Frank en de buikwandcorrectie

Sinds zijn overstap naar SBS 6 buigt Frank Visser zich over hele andere zaken dan overhangende takken. Zo gaf de edelachtbare dit seizoen juridisch advies aan de openhartige Sabrina die haar geld terug wilde na een gruwelijk mislukte borst- en buikwandcorrectie. Dankzij de ontsierende, hangende huidplooien kon ze haar vagina niet eens meer zien! Meester Frank trok zich na die ontboezeming terug in z'n geblindeerde busje om haar dossier uitvoerig te bestuderen en te concluderen dat Sabrina een kansrijke zaak had.

Meester Frank en de snuffelschuur

In Amersfoort kwam meester Frank op voor Liesbeth en Ton. De gemeente wilde hun prullariawinkel de Snuffelschuur sluiten, omdat het echtpaar er kopjes koffie met zelfgebakken appeltaart verkocht zonder horecavergunning. Het hielp ook niet mee dat Ton allergisch bleek voor bureaucratie. Hij vergeleek het gemeentehuis zelfs met 't ziekenhuis: ,,Je kunt er maar beter niet komen!'' Gelukkig wist meester Visser een ontruiming te voorkomen door de wethouder uit te nodigen voor een persoonlijke rondleiding. Ineens waren er mogelijkheden de kringloopzaak te handhaven binnen de geldige regels en dus gaan Liesbeth en Ton tegenwoordig door het leven als gedoogde kruimelgevallen.

Meester Frank en de aangebakken vis

Meester Frank schoot de bejaarde Lucie te hulp nadat ze via teleshopping een pan had gekocht die tóch bleek aan te bakken. Hij wist een nieuwe set pannen te regelen en kwam deze persoonlijk testen. De statige toga werd verruild voor een guitige schort, maar al snel bleek dat aan de rechter geen meesterkok verloren is gegaan. ,,Moet je een bordje?'' vroeg Lucie nog terwijl Frank bezig was viskruiden op een moot witvis te mikken. ,,Ben je gek, dit is mannenkoken!'' riep de rechter en de vis verdween linea recta in de pan. Het geblakerde eindresultaat moest voor het oog van de camera soldaat gemaakt worden. Gelukkig voor Lucie mocht ze de pannen houden.

Meester Frank en de kapperskift

Meester Frank plofte neer in de stoel van dameskapper Ron, geestelijk vader van de leus 'zit je haircut'? Ron had aan die gevleugelde uitspraak zelfs een carnavalsschlager, stickers en hordes groupies overgehouden. Maar tot zijn ontzetting maakte nu een andere kapper mooie sier met 'zit je hair cut'? en die man weigerde te stoppen. Tot een juridisch steekspel kwam het echter niet. Ron bleek de uitspraak namelijk tussen het wassen en watergolven door gedeponeerd te hebben als handelsmerk. Meester Visser concludeerde dat Ron hierdoor in iedere rechtbank zijn gelijk zou krijgen. Gekapt, geschoren en zonder zelf wat gedaan te hebben, ging de rechter weer op pad.

