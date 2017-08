Dj Deadmau5 betaalt bijna 13.000 euro voor fles saus

De fastfoodgigant ging mee in de hype en verlootte vier flessen van de saus. Eén van de gelukkige winnaars besloot zijn fles op veilingsite eBay te zetten. De biedingen liepen heel snel op, en uiteindelijk eindigde het bod van de dj als tweede. De hoogste bieder haakte echter af, waarop de verkoper via Twitter aan Deadmau5 vroeg of hij nog geïnteresseerd was. ,,Ik doe nog mee, maar laat me eerst even trouwen", antwoordde de dj, die dit weekend in het huwelijk trad met zijn vriendin Kelly.