Eerste beelden Barry Atsma als Obergruppenführer

Paradiso Films heeft de eerste beelden vrijgegeven van de oorlogsthriller HhhH - The Man with the Iron Heart . In de Amerikaanse film speelt acteur Barry Atsma (44) SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank. Op een foto is te zien hoe in hij Duits uniform een andere nazi de mantel uitveegt.

HhhH – The Man with the Iron Heart is de verfilming van het gelijknamige boek van de Franse schrijver Laurent Binet, over de aanslag op nazileider Reinhard Heydrich.

Het verhaal speelt zich af in 1942, als het Derde Rijk op zijn hoogtepunt is. Een Tsjechische verzetsgroep in Londen beraamt het plan voor misschien wel de meest ambitieuze militaire operatie van WOII: Operatie Anthropoid. Twee jonge rekruten, Jozef Gabcik en Jan Kubis, worden naar Praag gestuurd om de wrede nazileider Reinhard Heydrich, hoofd van de SS, de Gestapo en tevens bedenker en uitvoerder van de Holocaust, te vermoorden. De Tsjechen slaagden in hun opzet, ontkwamen aanvankelijk maar werden later na een vuurgevecht gedood.

De door Atsma gespeelde Karl Hermann Frank werd na de Tweede Wereldoorlog in 1946 berecht. Op 22 mei werd hij voor 5.000 toeschouwers op de binnenplaats van de Pankrác-gevangenis in Praag opgehangen.

Producent Alan Goldman omschreef het project eerder als 'een indringend verhaal waarin het slechtste en het beste van de menselijke natuur tegenover elkaar komen te staan'. Atsma speelt naast grote Hollywoodsterren als Rosamund Pike (Gone Girl), Jason Clarke (Zero Dark Thirty) en Mia Wasikowska (Alice in Wonderland).

HhhH – The Man with the Iron Heart draait vanaf 12 oktober in de bioscoop.

