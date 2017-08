Einde gijzeling in radiostudio's NPO 3FM in Hilversum, verdachte aangehouden

Volgens de politie was er iets na 8.00 uur een conflict tussen een man en een vrouw. De man zou de vrouw, een medewerkster van de NPO, buiten op de parkeerplaats bedreigd hebben met een mes en gedwongen hebben mee naar binnen te gaan.



De receptioniste van het gebouw verklaart aan de NOS dat de man een groot mes op de keel had gezet van de vrouw, gebrekkig Nederlands sprak en iemand van CNN wilde spreken. Daarna ging hij met haar een aparte kamer in.



Agenten hebben op zo'n vijftig meter van het gebouw een mes en een tas op straat gevonden. Ook stond er een zwarte auto met het portier open. De politie spreekt over een ernstig incident.



Het pand is nog afgezet en omringd door de politie. Ook de redactie van NPO 3FM werd afgesloten, maar op de redactie zelf was niets aan de hand. Dat zegt redacteur Tomas Delsing in de uitzending van 3FM. ,,Vanaf de redactie is niet veel te zien. Buiten staan politieauto's met zwaailichten en de deuren zijn afgezet."