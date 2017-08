Elvis Presley leeft vandaag weer op radio en tv

Er is geen ontkomen aan. De datum van 16 augustus staat sinds 1977 in het teken van Elvis Presley. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat The King of Rock and Roll stierf en daar wordt ook in ons land bij stilgestaan.

Matthijs van Nieuwkerk, Art Rooijakkers en Andrew Makkinga zijn voor de NTR op pad gegaan om uit te vinden wat er nog over is van de nalatenschap van Elvis. De documentaire Elvis Lives! draait dan ook vooral om de vraag: 'In hoeverre leeft Elvis nog 40 jaar na zijn dood?'. Elvis Lives! wordt om 20.35 uur uitgezonden op NPO 1. Aansluitend is het concert Elvis Leeft Live. Eric Corton ontvangt Nederlandse artiesten die een klik hebben met Elvis. Onder anderen George Baker, Douwe Bob en Lucas Hamming vertellen over The King en zingen zijn liedjes.

Ook op Radio 10 is stilgestaan bij de sterfdag van Elvis. Luisteraars mochten de Radio 10 Top Elvis samenstellen. Bij de Nederlandse Elvis-fans was één hit van The King overduidelijk favoriet: Suspicious Minds. De Limburgse zender L1 besteedt de hele week al aandacht aan het Amerikaanse icoon tijdens de 'Elvis Week'.