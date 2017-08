Emma Stone best verdienende actrice ter wereld

GoT-acteur Peter Dinklage: Koop alsjeblieft geen husky

17:43 Peter Dinklage, de acteur die het personage van Tyrion Lannister speelt in de hitserie Game of Thrones (GoT), roept fans van de serie op goed na te denken voordat ze een husky kopen. De vraag naar de honden is in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk flink gestegen.