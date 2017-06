'En toen kwam Tania en werd alles anders’

Het was nog vroeg, daags na aflevering 4 van de Beste Zangers, toen Henkjan, de man van Tania Kross, vanochtend met een e-mail kwam aanzetten. De afzender was ‘totaal geen operafan’. ,,De sporadische keren dat ik opera zag, kon dat me niet bekoren”, schreef ze. ,,Maar toen opeens kwam Tania in Beste Zangers en alles werd anders.” Tania Kross pakt de e-mail erbij en leest hardop voor: ,,Ik had nooit kunnen bedenken dat ik door één operazangeres compleet om kon zijn. Ik heb vanaf de allereerste uitzending geboeid gekeken naar jouw optreden en was geraakt. Ik wist meteen dat ik naar een operavoorstelling wilde. Ik ga het echt doen. Voor het eerst in mijn leven.”



,,Kijk”, roept Kross het uit, ,,dít is precies wat ik bedoel. Ik roep het al jaren: ‘opera is leuk, opera is leuk’.” Ze realiseert zich dat haar optredens in Beste Zangers van Nederland iets losmaken. Hoogtepunt in de reeks is haar klassieke versie van Margherita van de Italiaan Riccardo Cocciante, die zij gisteravond zong voor Brace. Liefst 1,1 miljoen kijkers zagen dat niet alleen bij de R&B-zanger de tranen over de wangen biggelden, maar ook bij Anita Meyer en Tommy Christiaan. Zangeres Maan repte over ‘kippenvel’ en op sociale media werd de operadiva geprezen. ,,Er is de laatste tijd zoveel verharding in de maatschappij. Goed dat mensen even hun gevoelens tonen”, zegt ze. ,,En nu snappen jullie waarom ik dit zo gaaf vind om te doen. Mensen die naar mijn concerten gaan, kennen dit geluid. Nu bereik ik een groter publiek met nummers die heel bekend zijn, maar toch totaal anders klinken. Ik zie het als een kleine overwinning voor het ‘Kamp Opera’.”