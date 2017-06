Ex-man Sandra Reemer: Ik wist niet dat ze terminaal was

Die drive had ze volgens Bolland van haar ouders. ,,Die moedigden dat al aan toen ze nog een kind was. Haar vader stond altijd aan haar zijde en haar moeder bracht haar weer een hele nuchtere kant bij. Het waren veruit de meest belangrijke mensen uit haar leven. Ik had ze zelf ook altijd enorm hoog zitten.’’



Reemer liet in interviews weten dat ze mede door de scheiding en het feit dat ze geen kinderen heeft kunnen krijgen, door een diep dal ging. Bolland: ,,We zijn in de beste sfeer uit elkaar gegaan. We zagen elkaar nog wel eens op feestjes en premières en dan begroetten we elkaar vriendelijk. Maar een persoonlijke verstandhouding was er niet meer. Ik ben haar de laatste jaren volledig uit het oog verloren. Des te triester is dit nieuws.’’