Giel Beelen gaat van 3FM naar John de Mols Talpa Radio

Video Roel in de Regio: met een dartpijl door het land

13:00 Nederland is een prachtig land vol mensen met mooie verhalen. Daarom is het zonde dat we niet veel verder komen dan onze eigen ‘bubbel’, vindt televisiemaker en verslaggever Roel Maalderink. In Roel in de Regio trekt hij vanaf vandaag zes weken het land in op zoek naar bijzondere verhalen van doorsnee Nederlanders.