Groeten van MAX scoort

Festivalbaas Jan Smeets geen goed woordje over voor Bieber

5 juni Vooraf was hij al niet enthousiast over de komst van Justin Bieber naar Landgraaf, en het optreden van de Canadese superster op Pinkpop heeft festivalbaas Jan Smeets niet van mening doen veranderen. ,,Het was niks. Meer een optreden in de categorie songfestival", stelt Smeets vanavond.