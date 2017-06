Het geheim van de Beckhams

InterviewDe Britse ontwerpster Victoria Beckham (43) is ‘nog professioneler dan gedacht’, heeft een ‘hartstikke leuk huwelijk met David’ en is ‘zeer betrokken bij de vier kinderen’. ,,Ze hebben wel een Nanny, maar die is zeer verbaasd dat de Beckhams nog zoveel zelf doen. Ze hebben het echt heel gezellig met elkaar.''

Volledig scherm © RV Dat zegt Fiona Hering, die de modeontwerpster vorige maand een uur lang interviewde voor de Nederlandse uitgave van Vogue. Het blad strikte de voormalige Spice Girl tevens voor een bijzondere fotoshoot in Los Angeles. De Nederlandse fotograaf Jan Welters, die sinds een jaar in Amerika woont, maakte de beelden. ,,De foto waarop zij in het water ligt, vond ze het mooist. Die wil ze thuis ook ophangen'', weet Hering, die de Britse ontwerpster vaker sprak. ,,Bij modeshows, maar ik weet nog dat ook ik bevooroordeeld was toen zij tien jaar geleden een eigen lijn begon. Oh, weer eentje die haar naam verbindt maar nergens meer naar omkijkt. Maar ze heeft het tegendeel bewezen. Ze is op en top professional.''

Krenten in de pap

Victoria Beckham, die haar kleding verkoopt in Nederland en met Estée Lauder een cosmeticalijn heeft, zag het project met Vogue wel zitten, al duurde het een half jaar voordat de shoot én het interview plaats konden vinden. ,,Dat is te danken aan onze producer Ester van Vreden die er als een pitbull bovenop zat, en aan hoofdredacteur Karin Swerink die het allemaal mogelijk heeft gemaakt. Er zat immers een kostenplaatje aan vast, want er is een heel team naar Los Angeles afgereisd. Dat ik daar mocht zijn en vervolgens kon interviewen, ja, dat zijn de krenten in de pap.''

© Vogue Nederland

Tijdens het gesprek in haar kantoor in Londen mocht Hering alles vragen, ook waarom Victoria op foto’s vaak zo koel, bijna chagrijnig kijkt. ,,Heb ik naar gevraagd, ja. Heeft met name te maken met de paparazzi waar ze geen grip op heeft. Als ze dan ergens is, op het vliegveld bijvoorbeeld, blijft ze naar de grond kijken. 'Straight to the car', zei ze, maar zo is ze in werkelijkheid niet. 'Als ik er altijd zo uit zou zien, zouden mijn kinderen toch nooit zo gelukkig zijn. En zou ik zéker niet meer getrouwd zijn', zei ze.''

David en Victoria hebben het heel leuk samen, stelt Hering. ,,Iedereen kent wel het verhaal over het begin tussen die twee. Dat David in de spelerslounge van Manchester United het telefoonnummer kreeg van Victoria. Dat hij toen naar Londen moest met United en zij haar nummer op het ticket schreef. David heeft dat altijd bewaard, het ligt in hun kluis. Nu vertelde zij dat ook zij alles heeft bewaard. Alle briefjes, alle kaartjes naar elkaar. 'En dat gaat nooit het huis uit', zei ze.''

