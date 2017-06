Het is griezelig stil rond ruziënd dj-duo Mattie & Wietze

Hoe zat het ook alweer?

Mattie Valk (32) en Wietze de Jager (28) maakten zich op voor een toptransfer van Qmusic naar John de Mols Talpa Radio (SkyRadio, Radio 538, Radio Veronica en Radio 10). Ze praatten, wikten en wogen; de één (Mattie) bleef twijfelen, terwijl de ander (Wietze) de overstap wilde doorzetten. Na het voorstel van Talpa deed Qmusic een tegenbod. De boel klapte, waarna Mattie in z'n eentje dooronderhandelde en het ‘verbetercontract’ tekende: zes ton per jaar en een Tesla. De Jager voelde zich in de steek gelaten en meldde zich ziek.

Wat doet Wietze?

Zijn contract met Qmusic loopt gewoon door en bij Talpa is tot op heden niets ondertekend. Met andere woorden: Wietze, die zich in stilzwijgen hult, zit nog altijd ‘ziek’ thuis. De dj is inmiddels bezocht door een arboarts. Alle contact met zijn huidige baas loopt verder via Wietzes zaakwaarnemer. Het suggereert in elk geval dat hij nog openstaat voor een gesprek. Eén ding is zeker: Qmusic wil hem terug en houdt de deur voorlopig nog open.

Frappant genoeg is Wietzes echtgenote Lieke ook een dj uit de Q-stal. De situatie maakte haar zo boos dat ze eveneens flirtte met het idee haar werkgever de rug toe te keren. Ze besloot toch te blijven.

Wietze kan toch bij Talpa aan de slag?

Het is onwaarschijnlijk dat Talpa ook voor alleen Wietze bereid is te breken met de dj-loze formule van SkyRadio (het oorspronkelijke plan toen Wietze én Mattie zouden verhuizen), maar hij is nog steeds welkom op een van De Mols stations. Dan moet hij niet te lang meer wachten, want de directie van Talpa wordt naar verluidt chagrijnig van Wietzes besluiteloosheid.

En dan is er het concurrentiebeding. Beide Q-dj’s kwamen ooit met Qmusic overeen dat zij bij een eventuele overstap twaalf maanden geen radio konden maken. De mogelijkheid bestaat dat Wietze dus eerst een jaar lang bij zijn nieuwe werkgever achter de schermen aan de slag gaat, voor we zijn stem weer in de ether horen. Dat is verre van ideaal. Wietze koopt nu tijd om desnoods via een juridische weg onder dit beding uit te komen.

En hoe is het nu met Mattie?