Het is weer raak: hackers zetten series HBO online

De cybercriminelen, die miljoenen eisen van de zender, zetten ook de aflevering van comedyshow Insecure, die gisteravond in de VS werd uitgezonden, op internet. Daarnaast kwamen de nog niet gestarte uitzendingen van James Franco's The Deuce online terecht. De popularie serie Game of Thrones is de dans ontsprongen: de hackers hebben geen afleveringen gepubliceerd.