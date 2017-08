Hoe is het nu met... ? Eddy uit Vrienden voor het Leven

Maar waar kunnen we hem dan nog van kennen? Een zeer korte samenvatting, die geen recht doet aan zijn cv: acteur in de musical Chicago, stemacteur in talloze films, Ballonnenpiet in het Sinterklaasjournaal en hij was druk, heel druk, achter de schermen als scriptschrijver. ,,Als ik een tijdje iets gedaan heb, wil ik verder. Al weet ik vaak niet wat ik dan wil. Ik rol van het ene in het andere.’’ Daarvoor moet hij zichzelf wel verkopen, en dat is voor iemand die niet graag opschept best lastig, zegt hij. ,,Maar het is wel nodig.’’



Dan gaat hij bellen, praten, mailen. En zo staat hij nu in een operavoorstelling, waarin hij de verteller is, maar ook zingt. ,,Ik ben opgeleid aan de Kleinkunstacademie, dus ik kan wel zingen, maar dit is een vak apart. Sta ik als ouwe rot in het vak weer in mijn broek te schijten als ik het podium op moet’’, vertelt Lusse. Grinnikend: ,,Ik heb geen saai leven, hoor.’’