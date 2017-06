Ik ga op reis en neem mee... Chantal Janzen

Hammond: heb het weer gedaan, maar ik leef nog

13:54 Richard Hammond heeft gereageerd op zijn autocrash van gisteren. De Britse presentator zegt in een videootje vanuit het ziekenhuis sorry tegen zijn vrouw Mindy en zijn dochters, maar kan het niet laten om het op een humoristische manier over te brengen. Lees het volledige artikel hier.