Kanonschoten voor 96e verjaardag van Britse prins Philip

Ook hield een speciale eenheid van de King's Troop een paardenparade by Hyde Park. Philip was hier overigens niet bij; hij viert zijn verjaardag in familiekring in Windsor Castle. De prins is naar verwachting volgende week wel aanwezig bij het jaarlijkse defilé Trooping the Colour, dat nog ter ere van de verjaardag van koningin Elizabeth plaatsvindt.



Philip kondigde eerder dit jaar aan dat hij zich in het najaar terugtrekt uit het publieke leven. De optredens bij ceremonies en andere activiteiten vallen hem te zwaar. Koningin Elizabeth (91) is voorlopig nog niet van plan met pensioen te gaan, al wordt een deel van haar openbare taken de laatste jaren wel overgenomen door haar zoon, prins Charles.