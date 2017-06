Katy Perry livestreamt weekend lang haar Hollywood-leventje

Het huis van Perry biedt met maar liefst 5 camera's vrijwel geen bewegingsvrijheid meer. Kijkers kunnen dan ook van bíjna alles meegenieten: slapen, eten en optredens. Maar Perry heeft daar geen enkel probleem mee.



Volgens het Amerikaanse magazine The Verge heeft de I Kissed a Girl-zangeres het gevoel dat ze op het internet is geboren. ,,Ik krijg een online wedergeboorte", grapte ze vervolgens.



De camera's zijn verdeeld op vijf plekken in de woning. Zo ziet de kijker alles wat Perry doet in haar huis en ook een man die de buitenkant van het huis schildert moet eraan geloven. Daarnaast worden er beelden getoond van een een optreden van donderdagavond en is er een meisje te zien die dominosteentjes zou neerzetten. De vijfde camera is een verzameling van de overige vier beelden.



Onlangs kocht de blondine een kast van een villa in Beverly Hills met een prijskaartje van maar liefst 19 miljoen dollar. Het is aannemelijk dat de beelden daar worden opgenomen.



De livestream van Perry is te volgen op Youtube.