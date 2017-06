Kees misselijk op kermis en Marion Pauw trouwt met tien vrouwen

Interview Het geheim van de Beckhams

11:10 De Britse ontwerpster Victoria Beckham (43) is ‘nog professioneler dan gedacht’, heeft een ‘hartstikke leuk huwelijk met David’ en is ‘zeer betrokken bij de vier kinderen’. ,,Ze hebben wel een Nanny, maar die is zeer verbaasd dat de Beckhams nog zoveel zelf doen. Ze hebben het echt heel gezellig met elkaar.''