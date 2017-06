Kijkje in de keuken van de Oorlogsrecherche

Het is de eerste keer dat er achter de schermen is gefilmd. Was dat jullie eigen wens?

Toor: ,,Toen de makers ons benaderden, waren we meteen enthousiast om een kijkje in de keuken te geven: 31 mensen die in een kantoorpand aan het werk zijn. Allemaal recherchemensen met een academische achtergrond die oorlogsmisdrijven onderzoeken met een link naar Nederland. Natuurlijk is het een gesloten bolwerk, maar binnen de politie is wel het besef dat openheid ook belangrijk is. Daarnaast is het goed om aan het buitenland te laten zien dat er hier een dergelijk team bestaat. Dat kan een afschrikwekkende werking hebben op mensen die oorlogsmisdaden gepleegd hebben. Zij zullen wel twee keer nadenken voordat ze naar Nederland komen.”

Hoeveel potentiële verdachten lopen er nu rond in Nederland?

Toor: ,,Tientallen. We bouwen van hen dossiers op.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Toor: ,,Vanuit de oorlog in Syrië waarover deel 1 van de documentaire gaat, is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Tussen de mensen die asiel aanvragen, zitten er ook die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven in het gewapende conflict. We zitten ook bovenop sociale media, want er zijn websites en Facebookpagina’s die signaleren. Op het moment dat een man in Syrië met een kalashnikov op een foto staat en we zien hem daarna op de Dam in Amsterdam op beeld, dan lijkt dat ernstig. Zo iemand heeft onze aandacht, maar we moeten verder onderzoeken of hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd.”

In de documentaire filmen jullie de verhoren van een paar Syrische vluchtelingen die onder het regime van Assad in de gevangenis hebben gezeten.

Nietsch: ,,De mensen vonden het prettig dat hun verhaal geregistreerd werd. Dat er aandacht was en om te laten weten dat er onder Assad wel degelijk de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Deze mensen werden gefolterd en ze hebben mensen zien sterven. Zo’n verhoor zie je nooit op televisie. Je leest er misschien over in een Amnesty-rapport, maar het is vaak zo abstract.”

Toor: ,,Voor ons is zo’n getuigenverklaring een extra bewijs waardoor een persoon veroordeeld kan worden. We hopen dat andere Europese landen ook zulke cases opbouwen, zodat er een centrale databank komt.”

Quote Nederland staat bovenaan met het detecteren van internationale misdrijven

Is Nederland voorloper met een dergelijke recherche?

Toor: ,,Ja, volgens een recent “human right watch” rapport staat Nederland bovenaan met het detecteren van internationale misdrijven. Dat komt ook omdat hier veel tribunalen gevestigd zijn. We zijn ook de eersten die zo’n groot team hebben opgezet. Ik ken het systeem van terrorismebestrijding en durf echt wel te zeggen dat wij hier goed samenwerken en veel weten.”

Met deze documentaire wil je ook de kijker geruststellen.

Nietsch: ,,Ja, veel mensen vragen zich af wie er allemaal ons land binnenkomen met de vluchtelingenstroom. We willen laten zien dat er juist heel serieus naar dit probleem gekeken wordt. We hopen er ook een beetje op dat de polarisering die je nu in de maatschappij ziet, kan afnemen.”