Koen Kardashian: Fijn fout aan de Costa Brava

VideoOf je hem nou in Benidorm of op Ibiza zet, Koen ‘Kardashian’ van Dijk maakt overal een feestje van. Voor Chantal Janzens Fijne Foute Zomer reisde de flamboyante Rotterdammer de Spaanse Costa Brava af. De tweede aflevering verschijnt vandaag online.

Hij is er laaiend enthousiast over, zijn serie voor het videoplatform &C van Chantal Janzen. Koen Kardashian, die bekendheid verwierf in realityshow Niet lullen maar poetsen, noemt de opnames de leukste week van het jaar. ,,Het is ook helemaal niet gescript. Je ziet echt hoe ik vakantie vier met de Nederlanders daar.”

Kardashian dompelt zich helemaal onder in de gebruiken van de Nederlanders op vakantie op de Costa. Dat betekent scootmobiel rijden in Benidorm en shotjes doen in Lloret de Mar. En heel erg veel lachen. ,,Ik was af en toe echt moe van de slappe lach. Het was zó leuk om te doen.” Want wie hij ook tegenkwam, Van Dijk maakte er altijd iets gezelligs van. ,,Je kunt mij aan een sjoeltafel met een stel oudjes zetten, het maakt me echt niet uit. Ik heb het altijd overal naar mijn zin.”

In totaal beslaan de avonturen van Van Dijk in de Costa Brava zes afleveringen. Elke woensdag verschijnt een aflevering online op het online platform &C en op AD.nl. De Rotterdammer is enorm trots op de samenwerking met Janzen. Hij is al van jongs af aan fan van Chantal. ,,Zij is een van de grootsten van Nederland en het is ook zo’n lieve vrouw. Ik vind het echt een eer dat ze mij gevraagd heeft voor een fijne foute zomer.”