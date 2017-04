Miranda Lambert opnieuw beste countryzangeres

Miranda won ook de award voor beste album, voor The Weight of These Wing. Ze schreef de plaat na haar scheiding van Blake Shelton, en bedankte in haar speech haar fans 'dat ik mijn hartzeer met jullie mocht delen'. Voorafgaand aan de awardshow in Las Vegas zei de countryzangeres nog dat het een beetje voelde alsof haar dagboek uit die tijd werd genomineerd.