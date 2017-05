Mis(s)verkiezing zet leven van Mirande op de kop

De kapster uit Olst liep door nalatigheid van een arts in mei 2014 een partiële dwarslaesie op. Een medische blunder. De tranen vloeiden tijdens de live-show, en en nog lang daarna. ,,Allemaal emoties, van blijdschap hè, maar ook vermoeidheid, alle tranen van de afgelopen drie jaar. Ik zit in één grote roes. Ik ben al drie jaar aan het vechten, met alles en iedereen, met mezelf. Dit maakt me sterker. Het helpt natuurlijk dat ik gewonnen heb. Ik hoop dat de mensen thuis mijn vechtlust hebben gezien.’’



,,Er moet echt iets gebeuren in Nederland’’, zegt haar man Wilco. ,,We lopen tegen zoveel dingen aan. Daar gaat zij voor zorgen, het is een enorm sterke vrouw. Een powervrouw.’’ De winnares met ‘beauty, brains en een missie’ gaat zich, met steun van haar man Wilco, een jaar lang inzetten om de positie van de 1,8 miljoen mensen met een beperking in Nederland te verbeteren. Het mediacircus draait al op volle toeren. ,,Ik heb een waslijst aan ‘optredens’, radio en tv. Ik word begeleid door de Lucille Werner Foundation en SBS. Het zal even lastig zijn met mijn eigen zaak, mijn derde ‘kindje’, dat laat ik niet vallen. Deze week moeten wel wat afspraken omgezet, ik hoop dat mensen daar begrip voor hebben.’’



,,In mijn hoofd tolt het door. En mijn lichamelijke situatie verandert er niet door. Als ik wakker word staat die rolstoel nog steeds naast mijn bed en dat blijft slikken. We hebben als gezin drie klotenjaren achter de rug. We zijn beschadigd. We proberen elkaar er doorheen te slepen. Daarom is deze verkiezing wel heel mooi. Mijn kinderen (Mirande en Wilco hebben een zoon en een dochter, RW) blijven liever op de achtergrond, maar ze hebben nu gezien hoe mijn verhaal het er op tv en achter de schermen uit ziet. Ik vroeg vanochtend aan mijn dochter van 14 wat ze ervan vond. En ja, nu zei ze dat ze het toch wel leuk vindt.’’