Mission Impossible-stunt Tom Cruise gaat mis

Op een filmpje is te zien hoe Tom na zijn val weer opkrabbelt en hinkend weg strompelt. Daarna is te zien dat hij duidelijk last heeft van zijn been. Omdat hij vastzit aan een veiligheidskoord, kunnen medewerkers hem met gemak weer van het gebouw halen. Onduidelijk is wat de precieze verwondingen zijn die de ex van Katie Holmes bij zijn mislukte stunt heeft opgelopen.