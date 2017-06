Nieuw vriendje voor Georgina, koters Nicolette hard aan het werk

Relaxte avondjes voor André en Monique

De tropische temperaturen doen André, zijn vriendin Monique en André jr. goed. Het gezin ging gisteravond uit eten bij een Japans restaurant op Aruba. Kleine André viel daarna in een diepe slaap, waardoor zijn papa en mama een relaxt avondje voor de boeg hadden.

André Jr. slaapt heerlijk iedere avond na zijn prakje, waardoor papa en mama een relaxte avond kunnen hebben... ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Jun 2017 om 19:34 PDT

Marly en Carolien hebben er zin in

De zwangere vriendinnen Carolien Karthaus-Spoor en Marly van der Velden staan vandaag op het Linda zomerfestival in Zaandam. Ze hebben er zo te zien zin in, want de twee staan stralend op de foto. De kleding die ze gaan verkopen is inmiddels uitgepakt, maar Carolien kan maar aan één ding denken: snacken!

Alles is uitgepakt! Maar we denken vooral na over ons eerste snackmoment 😍 #lindafestival #kofferbaksale Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Jun 2017 om 2:37 PDT

Feestje voor GTST-soapies

Het was gisteravond een overvloed aan GTST-soapies in een discotheek. De acteurs en actrice van de serie zochten de muziek op en swingden erop los met elkaar. Robin Martens deelt een filmpje met haar volgers waarin collega's Guido Spek en Dilan Yurdakul haar innig omhelzen. ,,Zooo een leuke avond!", blikt de brunette terug.

Zoooo een leuke avond met DE collega's van GTSTland ... 😍😍😍 @guidospek @dilan.yurdakul #Feestje #Party #Disco Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Jun 2017 om 3:21 PDT

Dave en zijn Juul

De liefde spat van het beeldscherm af: Dave en zijn Julia zijn helemaal gelukkig. Het stel woont inmiddels zelfs samen. De dj en realityster deelt een kiekje op Instagram waarop hij zijn arm om de middel van de brunette heeft en zij liefkozend naar hem kijkt. Een tekst ontbreekt, maar de foto spreekt boekdelen.

... Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Jun 2017 om 14:43 PDT

Welkom, Freddie!

Er is bijna geen ontkomen aan: Georgina Verbaan is gek op katten. In april overleed haar witte kater Dr. Laurens. Hoogstwaarschijnlijk vond de actrice het tijd voor een nieuw vriendje voor haar andere kat Sasaman, want op Instagram stelt ze haar nieuwe aanwinst voor. ,,Dit is Freddie. Ook wel Fred of Fredje. Hij slaapt", schrijft ze bij het snoezige fotootje.

Dit is Freddie. Ook wel Fred of Fredje. Hij slaapt. Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Jun 2017 om 2:52 PDT

Nicolette stoomt kids klaar

Het runnen van een restaurant is niet alleen rozengeur en maneschijn, het is namelijk ook hard werken. Daar weet Nicolette van Dam alles van. De blondine staat haar ouders geregeld bij in hun brasserie Van Dam in Amsterdam, maar vandaag vindt ze het tijd om het stokje al wat door te geven. ,,Mijn opvolgsters klaarstomen", schrijft ze bij een filmpje waarin haar twee meiden Kiki-Kate en Lola-Lily druk bezig zijn in de keuken.