OG3NE liet samen met stervende moeder gezinstatoeage zetten

Het meidentrio zette vanavond een bijzondere foto van de permanente huidtekeningen op Instagram. Te zien zijn vijf getatoeëerde armen: die van Rick, Isolde, Amy, Shelley en Lisa. ,,Alle gezinsleden lieten de DNA-streng in een eigen, persoonlijke kleur tatoeëren'', aldus OG3NE-manager Benno de Leeuw. ,,Dat is kort voor het overlijden van Isolde gebeurd. De afbeelding drukt uit dat de vijf voor altijd een sterke fysieke en geestelijke band zullen hebben.''



Amy, Shelley en Lisa pakken, zo laten ze schriftelijk weten, na een moeilijke tijd binnenkort de draad van hun succesvolle loopbaan weer op. ,,Hoewel we niets liever doen dan optreden, zal het toch moeilijk worden.'' Volgens De Leeuw is hun eerste optreden 'ergens deze week'. ,,We hangen niet aan de grote klok waar, omdat we geen zin hebben in een te grote toeloop van belangstellenden. Het zal zwaar zijn voor de meiden om weer op het podium te staan. Ze hebben het moeilijk en missen hun moeder enorm.'' Na het eerste optreden volgen nog een paar korte shows, waarna weer een periode van rust zal worden ingebouwd, zo benadrukt De Leeuw. ,,Vanaf half september zullen de schema's van Amy, Lisa en Shelley weer wat normaler worden.''