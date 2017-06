Omroep MAX herdenkt Sandra Reemer

,,We zijn hier echt geschrokken", reageert omroepbaas Jan Slagter op het overlijden van Sandra. Zij stierf aan de gevolgen van borstkanker. ,,We wisten dat ze borstkanker had, maar dat het zo erg was, wisten we niet."



Nog geen maand geleden was Sandra nog te gast in Tijd voor MAX. ,,Op 11 mei was ze hier om over het Songfestival te praten. Wij waren ons er toen niet van doordrongen hoe slecht het met haar ging. Vaak hoor je nog dat borstkanker nog wel te genezen is, maar dit bewijst wederom dat veel mensen er toch aan overlijden."