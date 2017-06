Opbrengst Serious Request: 9,25 miljoen euro

De 3FM-actie Serious Request van 2016 heeft ruim een half miljoen euro meer opgebracht dan in december werd gemeld. De actie leverde in totaal ruim 9,25 miljoen euro op, zo blijkt uit de definitieve tellingen. Toen op 24 december vorig jaar de dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende het Glazen Huis in Breda hadden verlaten stond het bedrag op 8.744.131 euro.

,,Dankzij deze hogere opbrengst kunnen we nog meer kinderlevens redden'', zegt een woordvoerder van het Rode Kruis vandaag. De opbrengst van de actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis. Dit keer koos de radiozender voor kinderen die dreigen te sterven aan longontsteking. In landen als Ivoorkust, Zambia en Ethiopië is de hulp inmiddels in volle gang. In november zullen 3FM en het Rode Kruis de eerste resultaten presenteren van hoe het geld is besteed.

Een speciaal woord van dank van de hulporganisatie is voor Tijn. De destijds zesjarige jongen, die aan terminale hersenkanker lijdt, maakte diepe indruk met zijn nagellakactie. Daarmee haalde hij meer dan 2,5 miljoen euro op voor het goede doel. Tijn werd onlangs nog gehuldigd voor zijn actie. Hij kreeg van het Rode Kruis een hoge onderscheiding: het Kruis van Verdienste. Hij kreeg zelfs een brief van de paus. Die schreef dat hij de zegen had uitgesproken over het jongetje. Ook stuurde paus Franciscus een borstkruis op en een foto van hemzelf.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft vorig jaar in totaal 94 miljoen euro binnengehaald, 9 miljoen minder dan het jaar ervoor maar 11 miljoen meer dan begroot. Het jaar 2016 stond volgens het Rode Kruis ook in het teken van droogte in grote delen van Afrika, orkaan Matthew die een spoor van vernieling op Haïti achterliet en het conflict in Syrië dat slachtoffers bleef eisen.