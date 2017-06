Overlevende vliegtuigcrash blaast publiek omver met gouden strot

Kechi begon met zingen toen ze zeven jaar was, maar de afgelopen twaalf jaar ziet ze haar zangtalent als iets serieus. Als jurylid Simon Cowell haar vraagt waarom ze is gaan zingen, valt er een lange stilte. Ook het publiek blijft geruisloos in afwachting van haar antwoord. ,,Ik heb een vliegtuigongeluk gehad in Nigeria toen ik 16 was. Het heeft de levens van 107 mensen gekost en ik was één van de twee overlevenden", vertelt ze zichtbaar emotioneel. De zaal reageert geschokt bij het horen van haar heftige verhaal.



Kechi kwam in het ziekenhuis te liggen en moest lange tijd herstellen. ,,Muziek was mijn enige uitweg en dat is waarom het zoveel voor me betekent", legt ze uit.