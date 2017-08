Peter R. de Vries maakt gehakt van 'schijtlollig slachtoffer' Tim Hofman

Tegen zakenblad Quote gaf Hendriks nog meer details over het incident op zijn kantoor. ,,Ik heb drie keer gezegd dat ze naar buiten moesten, maar dat deden ze niet. Vervolgens hebben we de politie gebeld. Hij wilde er nog steeds niet uit en probeerde mij op een bepaald moment te slaan. Toen sloeg ik terug. Als hij gewoon naar buiten was gegaan was er niets gebeurd.''



Tim Hofman kwam gisteren met een Instagramfoto waarbij hij meldde dat zijn kaak in tweeën ligt en dat hij zes weken alleen vloeibaar mag eten. Vandaag deelde hij een kort filmpje met zijn volgers op sociale media. Daarin was hij alweer enigszins lachend te zien. De BNN-presentator heeft vanavond op Twitter kort gereageerd op de zienswijze van Peter R. de Vries. ,,Als iemand de botten in 't gezicht van Peter ooit stuk slaat tijdens 'n repo neem ik 't voor hem op. en dat meen ik'', schreef Hofman letterlijk. Hij kondigde verder aan donderdag met zijn kant van het verhaal naar buiten te komen.



BNN en Tim Hofman gaan hoe dan ook aangifte doen tegen de Nijmeegse huisbaas. ,,Voor de mensen die zich afvragen of we aangifte doen: ja, deze mannen hebben Tim een gebroken kaak geslagen. Dus die doet aangifte. Net als de mensen uit zijn team en BNNVARA'', zo laat de omroep vandaag weten.