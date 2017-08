Pink krijgt oeuvreprijs MTV

De prijsuitreiking is tijdens de MTV Video Music Awards op 27 augustus in Los Angeles. Onder meer Guns N' Roses, Rihanna, Kanye West en Beyonce gingen Pink voor als winnaars van de award.

Pink maakte haar debuut in 2000 en verkocht sinds die tijd wereldwijd meer dan 42 miljoen albums. Alleen al in Groot-Brittannië bereikten 18 van haar singles de top 10. Haar Vanguard Award komt niet in lege prijzenkast. Pink won eerder drie Grammy's, een Brit Award en drie Billboard Music Awards.

De Just like fire-zangeres staat niet alleen bekend om haar muziek, ook op fashion-gebied is ze een stijlicoon. Tekenend voor de artiest is dat ze niet bang is om te experimenteren. Zo had ze veel verschillende haarstijlen, waaronder stekeltjes, opgeschoren, knalroze haar en dreadlocks. Pink werd door haar stoere stijl ook wel androgyn genoemd, maar de afgelopen jaren veranderde dat doordat ze meer haar zachte kant liet zien.