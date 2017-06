Pinkpopper scoort met shirt: Bieber was kut

Liam Gallagher woedend op afwezige broer bij benefietconcert

16:40 Liam Gallagher heeft flink uitgehaald naar zijn broer Noel op Twitter. De 44-jarige artiest is pislink omdat Noel niet aanwezig was bij het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester. ,,Hij heeft voor de zoveelste keer zijn ware aard laten zien", tiert Gallagher.