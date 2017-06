Robbie Williams overmand door emoties in Manchester

Robbie, die altijd grote delen van Angels aan zijn publiek overlaat, kreeg de woorden nauwelijks uit zijn mond. Hij trad op in het Etihad Stadium, dat op een paar kilometer van de Manchester Arena ligt. Daar vielen op 22 mei 22 doden toen een zelfmoordterrorist toesloeg na afloop van een concert van Ariana Grande. Tientallen veelal jonge fans van de Amerikaanse zangeres raakten gewond.



Volgens bezoekers van het concert van Robbie stroomden niet alleen bij de zanger de tranen over de wangen. ,,Aan het einde van de show hield iedereen elkaar vast en werd er tegelijkertijd gejuicht en gehuild", zei een concertganger tegen The Telegraph.



Robbie maakte tijdens zijn show meermaals verwijzingen naar de aanslag. ,,We are Manchester and we are not fucking scared", verkondigde hij na het openingsnummer Let Me Entertain You. De tekst van het nummer Strong veranderde hij in: Manchester we're strong, we're strong, we're strong.