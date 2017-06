Ruben Nicolai had 'gezellige avond' met Christie Bokma

Volgens FHM, dat op 27 mei het evenement FHM500 organiseerde en de award voor de mooiste vrouw van Nederland toekende aan Kim Feenstra, deed Christie het goed bij de pers. Ze liet zich in een lichtroze jurkje uitgebreid vastleggen door een legertje fotograferen.



Bokma werd eind 2015 bekend toen ze een aantal maanden een relatie had met voetballer Rafael van der Vaart (34). Op haar CV staat onder meer het Hollandse modemerk Je m'appelle.



Of Christie nu haar liefdesgeluk heeft gevonden bij Ruben is niet bevestigd, maar gevraagd naar de escapade antwoordde de presentator in RTL Boulevard: ,,Het was een hele gezellige avond.'' Toen het onderwerp Rafael werd aangesneden, schoot Ruben in de lach. ,,Dit was RTL Boulevard van vandaag.''