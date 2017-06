Sandra Reemer (66) overleden

De veelzijdige Reemer werd geboren als Barbara Alexandra in Bandoeng, Indonesië. Toen ze zeven jaar was, vluchtte ze met haar ouders naar Nederland. ,,Ik had twee jaar lang heimwee'', zei ze daarover tegen Eva Jinek in januari van dit jaar. Voor het programma Gouden Jaren (Omroep Max) reisde ze af naar haar geboorteland. ,,Indonesië is thuiskomen. Maar ik ben toch meer toerist dan iets anders.''



Na de laatste uitzending lichtte Reemer haar reisgenoten Ben Cramer, Willeke van Ammelrooy, Noraly Beyer, Johnny Rep, Carry Tefsen, Laurens van Rooyen en Penney de Jager in over haar diagnose. ,,Ik kan het gewoon niet bevatten. Sandra was zo opgewekt en positief'', vertelt Cramer tegen deze site.