Schrik zit er goed in bij medewerkers NPO na gijzeling

Foto's Madonna maakt entree op paard op extravagant ver­jaar­dags­feest­je

12:56 Madonna heeft een extravagant verjaardagsfeestje achter de rug in het Italiaanse Puglia. The Queen of Pop luidde haar 59ste levensjaar gisteravond in door verschillende outfits in zigeunerstijl uit de kast te trekken en verraste haar gasten door haar entree te maken op een wit paard. Haar vierjarige tweeling Stella en Esther danste de mambo.