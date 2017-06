Sean Combs, Beyoncé en J.K. Rowling verdienen het meest

Diddy verdiende met rappen, acteren en produceren, maar ook met zijn eigen kledinglijn. Sean John Combs, zoals de 47-jarige Amerikaan in het echt heet, verkocht een derde van de aandelen van zijn kledingmerk Sean John voor naar schatting 60 miljoen euro. Met zijn totale jaarinkomen van 115 miljoen euro troeft hij zangeres Beyoncé af. Zij cashte tussen juni 2016 en juni 2017 met haar album Lemonade en haar Formation World Tour voor in totaal 94 miljoen. Voor J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-boeken, blijft de kassa jaarlijks rustig door rinkelen. De Britse mocht 85 miljoen euro bijschrijven.

Tiësto

De jaarlijkse inkomstenlijst van Forbes loopt altijd van juni tot juni. De honderd best verdienende entertainers zijn samen goed voor een bedrag van ruim 4,5 miljard euro. Opvallend is het kleine aantal vrouwen in de lijst, slechts zestien van de honderd.



Opvallend stijgers in de lijst zijn realityster Kylie Jenner (plek 19), actrice Amy Schumer (nummer 69) en komiek Steve Harvey (53). Opvallend is hoeveel sterren een groot deel van hun inkomen aan zender Netflix te danken hebben, zoals Adam Sandler (met 50 miljoen op plek 35) of Chris Rock (20 miljoen).