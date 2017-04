Streetlab-team met nieuw programma op NPO 3

In Niet Te Geloven beweren de Streetlab-jongens de meest onwaarschijnlijke en spectaculaire avonturen te hebben meegemaakt. Aan een jury, wekelijks andere bekende Nederlanders, de taak om te raden of het wel of geen broodje aap betreft. In een eerder gemaakte pilot stond bijvoorbeeld de vraag centraal of het de heren lukte armpje te drukken met spierbundel en filmacteur Arnold Schwarzenegger.



Het antwoord volgt telkens in eerder gedraaide filmpjes. Streetlab bestaat uit de vier jeugdvrienden Jasper Demollin, Stijn van Vliet, Daan Boom en Tim Senders die soms de meest dwaze en gewaagde sociale experimenten uitvoeren. Hun programma, onder de vlag van omroep KRO-NCRV, verscheen voor het eerst op de buis in 2014. Een jaar later werd Streetlab tot ieders grote verrassing genomineerd voor een Gouden Televizier Ring.