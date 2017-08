Tim Hofman als rode lap voor huisbaas: Ik sla je door de straat

Hofman bezocht het kantoor van de huisbaas omdat een stel studenten bij #BOOS had geklaagd over de woonomstandigheden in hun huis. Nadat het BNN-gezicht poolshoogte heeft genomen in de woning, gaat hij samen met een paar studenten langs bij de eigenaar van het pand.



Nog voordat Hofman zich aan de ondernemer heeft voorgesteld, laat hij - zoals altijd in zijn show - een confettikanon afgaan. De huisbaas schrikt duidelijk van de knal, maar staat Hofman aanvankelijk rustig te woord. Als de presentator weigert het pand te verlaten, slaat de sfeer om.



Ineens verschijnt een man, volgens Tim 'een dude van twee bij twee meter', die de presentator hardhandig naar buiten werkt. Op de beelden is te zien hoe Ton Hendriks daarbij eveneens met harde hand probeert te helpen. Al snel valt de camera op de grond en is alleen geschreeuw te horen. Hofman probeert de boel te sussen door herhaaldelijk 'rustig' te roepen. ,,Mijn kies ligt er al uit geloof ik.''

Volledig scherm Tim en de huisbaas in #BOOS. © YouTube #BOOS

'Kan jullie allemaal aan'

Eenmaal buiten lijken de gemoederen nog hoger op te lopen. De collega van de huisbaas begint woest te roepen. ,,Ik heb niemand nodig, ik kan jullie in mijn eentje allemaal in één keer aan'', schreeuwt hij. Roepend en duwend probeert hij Hofman en de studenten weg te krijgen van de stoep voor het pand. De studenten lijken onder dat alles kalm te blijven.



Volgens Hofman ging het geruzie nog tien minuten door, waarna de politie kwam. De BNN'er belandde met een gebroken kaak in het ziekenhuis en moet nu zes weken door een rietje eten. Volgens Tim heeft niet huisbaas Hendriks, maar zijn collega de breuk veroorzaakt. Omroep BNN gaat aangifte doen tegen de huisbaas.

Zelfverdediging

Hendriks op zijn beurt heeft aangifte gedaan tegen Hofman vanwege huisvredebreuk. De man handelde naar eigen zeggen uit zelfverdediging. ,,Ik heb drie keer gezegd dat ze naar buiten moesten, maar dat deden ze niet'', aldus Hendriks tegen Quote. ,,Vervolgens hebben we de politie gebeld. Hij wilde er nog steeds niet uit en probeerde mij op een bepaald moment te slaan. Toen sloeg ik terug. Als hij gewoon naar buiten was gegaan was er niets gebeurd.'' Volgens Hofman is het niet waar dat hij uit zou hebben gehaald naar de huisbaas. Zoiets is in de video ook niet te zien.



Hendriks probeerde middels een kort geding de uitzending van #BOOS tegen te houden, maar de rechter besloot dat die door mocht gaan. Het bezoek van Hofman aan de huisbaas lijkt overigens wel effect te hebben gehad. Volgens de presentator zijn verschillende defecten in het studentenhuis inmiddels gerepareerd.

'Eigen schuld'