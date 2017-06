Twintig jaar later: dit is Matilda nu

Schattig

Vandaag de dag is Mara Wilson 29 jaar oud. Qua uiterlijk lijkt het kleine schattige meisje niet zo veel veranderd. Ze heeft nog steeds glanzend, donker haar en een geheimzinnige lach. Mara acteerde nog in drie films. De laatste hiervan was de filmversie van Thomas and the Magic Railroad (2000), waarin ze de kleindochter van Peter Fonda speelde. Acteren heeft ze inmiddels afgezworen omdat ze er genoeg van had om gecast te worden als 'schattig meisje'. ,,Toen ik nog klein en schattig was, kreeg ik het gevoel dat ik enkel gereduceerd werd tot die eigenschap,'' aldus Mara tegen een Australisch nieuwskanaal.

Toch zit er nog steeds een klein beetje Matilda in Mara. Zo is ze vooral gek op lezen. In 2009 studeerde ze af aan New York University en in september vorig jaar bracht ze een boek uit: Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame.