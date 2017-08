Volop wtf-momentjes in Living Room Douwe Bob

Hoe ontstaat een absurdistisch muziekprogramma?

,,Door een grote samenloop van omstandigheden. Ik kreeg op een feestje het aanbod om in alle vrijheid en eigen inzicht een tv-programma te ontwikkelen. Toevallig was daar ook mijn grote held Michiel Romeyn aanwezig. Hij mengde zich in het gesprek en zo ontstond het idee voor Douwe's Living Room. In de basis ontvang ik collega-muzikanten in mijn "huiskamer". We praten en maken muziek, terwijl Michiel op de achtergrond de rol speelt van Theo, mijn studiomanager die zo z'n eigen sores heeft."

Hoe is het om te acteren met Michiel Romeyn?

,,Te gek natuurlijk, ik ben al fan van hem sinds Jiskefet. Maar ik zou dit niet mijn acteerdebuut willen noemen: ik reageer vooral op wat Michiel doet. Hij werkt het best als je 'm al improviserend zijn ding laat doen. Niet dat ik niet zou willen acteren trouwens. Waarom niet? Het leven is te kort om bij voorbaat al te zeggen dat je dingen niet kunt of leuk vindt."

Wat maakt dit programma zo speciaal?

,,Volgens mij heeft het toegevoegde waarde omdat we kanten van artiesten laten zien die in andere talkshows niet snel aan bod zouden komen. Dat komt ook door de huiskamersetting: daardoor voelt iedereen zichsenang en dan kun je het over van alles hebben. In de pilot zijn De Staat en Danny Vera te gast, gaandeweg komen we op hele bijzondere dingen. Ik vind het geweldig dat AVROTROS dit aandurft, want muziekprogramma’s hebben weinig kans van slagen."

Is dat zo?

,,Muziek op televisie scoort niet, tenminste dat hoor ik voortdurend. Er is een reden waarom liedjes bij DWDD maar één minuut krijgen. Ik snap dat nooit, want ik hoor graag artiesten praten over hun leven en wil al helemaal hun werk integraal horen. Eigenlijk is Douwe's Living Room het soort programma waar ik zelf naar zou kijken. Zeker vanwege de WTF-momentjes met Theo. Het programma is voor mij geslaagd als je als kijker goede muziek hebt gehoord, tijdens de aftiteling denkt "what the fuck heb ik net gezien?" gevolgd door "ik ben benieuwd wat er volgende week gaat gebeuren"."

Dus deze pilot smaakt naar meer?

,,Zeker wel! Natuurlijk zie ik verbeterpunten, ik moet nog zekerder worden met interviewen en het liefst zou ik alles onverkort uitzenden, maar het concept werkt. Ik zou graag de kans krijgen dit uit te bouwen tot een serie met gasten als Anouk, Di-rect of de Common Linnets. Ik denk echt dat de tijd er rijp voor is."

Douwe's Living Room - 21.40 uur - NPO 3.