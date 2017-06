Vriend Khloé Kardashian wil vijf kinderen

In een aflevering van Keeping Up With The Kardashians die gisteren in de VS werd uitgezonden, kwam Khloé terecht bij een vruchtbaarheidsspecialist. Ze ging daar heen om te kijken of ze als draagmoeder kon fungeren voor zus Kim, maar kwam erachter dat ze wellicht zelf lastig zwanger kon worden.



Bij een tweede afspraak werd ze gerustgesteld, waarop ze vertelde dat vriend Tristan Thompson grote familieplannen heeft. ,,Tristan en ik hebben het al over een gezin stichten. Hij wil vijf of zes kinderen met me en dat is mooi. We kunnen met één beginnen en vanaf daar verder groeien als familie.''



Afgelopen week zond E! al een fragment van de serie uit, waarin Khloé bekende dat ze tijdens haar huwelijk met Lamar Odom deed alsof ze zwanger wilde worden van hem. ,,Ik wist dat het geen gezonde situatie was om een kind in te nemen'', legde ze uit over de periode waarin Lamar kampte met verslavingen en zij haar best deed dat verborgen te houden voor de rest van de wereld. ,,Ik loog veel voor hem, ik deed zelfs alsof het probleem bij mij lag.''