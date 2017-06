Wonder Woman is superheldin met een echt hart

Bibi komt met single na winst It Takes 2

12 juni Bibi Breijman (25) had zich verslapen, de ochtend na de overwinning in It Takes 2 waarin zij in de finale Tooske Ragas had verslagen. ,,We hebben een klein feestje gevierd”, excuseert de Haagse glimlachend. ,,Mijn moeder had champagne gehaald en het is laat geworden.”